Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 25 de persoane din Bucuresti, Ilfov si Calarasi sunt duse la audieri la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, intr-un dosar de evaziune fiscala prin vanzare de obiecte de vestimentatie si de cosmetice fara a emite documente, prejudiciul fiind de un milion de lei.

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscala cu haine si produse cosmetice. Potrivit unui comunicat al DGPMB, miercuri dimineata, Serviciul Investigare a Criminalitatii…

- Percheziții in desfașurare la Brașov și Covasna. Polițiștii au descins la sediile unor firme specializate in evaziune fiscala. Sunt vizate mai multe sedii de firma și domiciliile administratorilor societaților comerciale vizate, potrivit brasovstiri.ro.In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului…

- La aceasta ora, politistii efectueaza 2 perchezitii, in judetul Galati, la locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscala. La data de 26 august 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 2 perchezitii…

- Politistii din Capitala pun in aplicare marti mandate de aducere pe numele a 13 persoane din mai multe judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DGPMB, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea…

- Polițiști au confiscat, miercuri, 10 arme, sute de cartușe și peste 1.400 de alice, dupa percheziții facute in București, precum și in județele Calarași, Bacau, Galați și Ilfov.Polițiștii specializați in arme explozivi și substanțe periculoase au facut, miercuri, 10 percheziții, la locuințele…

- Luni dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 49 de perchezitii in doua dosare penale ce vizeaza doua grupari infractionale care foloseau firme fantoma pentru achizitii de marfuri. In primul dintre cele doua dosare, instrumentat sub coordonarea Parchetului…

- "In primul dintre cele doua dosare, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, politistii specializati in investigarea criminalitati economice efectueaza 35 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Valcea, Dolj, Cluj. Activitatile vizeaza…