- Politistii fac marti dimineata sase perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Mures si Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 560.000 de lei in domeniul comertului intracomunitar cu materiale de constructie. In acelasi dosar sunt formulate si acuzatii de spalare a banilor,…

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza, marti dimineata, 6 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Mures si Constanta, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea…

- Astazi, 12 aprilie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare un numar de 13 mandate de aducere si 7 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare miercuri dimineata 8 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetul Ilfov si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind…

- Lucratori ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pun marti dimineata in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul comertului cu piese…

- Peste 280 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) vor asigura ordinea publica si siguranta rutiera la meciul de fotbal FCSB - Dinamo, care se va desfasura, duminica, pe Arena Nationala. Potrivit unui comunicat al DGPMB, se va actiona pentru…

- Politistii bucuresteni fac joi 10 perchezitii in Capitala, in Ilfov si in Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si de spalare a banilor cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei. “In cursul acestei dimineti, 15 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…