Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi, joi, in Capitala, la spargatorii de locuințe. Politistii din Bucuresti au facut mai multe perchezitii la o grupare formata din sase barbati, suspectati de furturi din locuinte si societati comerciale. Prejudiciul estimat se ridica nu mai puțin de 400.000 de lei.Politisti din cadrul…

- La data de 26 ianuarie a.c., politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au retinut doi barbati, banuiti de savarsirea unei infractiuni de furt din locuinta,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, din cadrul I.P.J Mehedinti fac duminica dimineata 21 de perchezitii in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala. Sunt vizate persoane care ar fi produs un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala…

- La aceasta ora, politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din I.G.P.R., impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, efectueaza 21 de perchezitii, in 4 judete si in Capitala. Sunt…

- In aceasta dimineata, politistii efectueaza 8 perchezitii, pe raza municipiului Bucuresti, intr-un dosar penal in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi sustras peste dintr-un lac privat si apoi l-ar fi comercializat, fara respectarea cerintelor privind siguranta alimentelor. La data de 16 ianuarie…

- In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 55 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in 5 judete, intr un dosar penal de contrabanda cu produse accizabile. La data de 17 decembrie 2019, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…