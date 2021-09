Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal s-a produs, miercuri seara, in curtea unui imobil din Bucuresti, unde 20 de persoane au fost angrenate intr-un conflict. Politistii au intervenit, 15 persoane au fost amendate, iar patru sunt cercetate pentru loviri si alte violente. In urma scandalului, o persoana a fost ranita. ”In…

- ,,In data de 08.09.2021, Sectia 23 Politie s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in curtea unui imobil, in care se desfasura un eveniment privat, mai multe persoane se angrenasera intr-un conflict. A fost solicitat sprijin de la echipajele aflate in teren. Aproximativ 20 de persoane au fost…

- Politistii si procurorii au efectuat, miercuri, perchezitii la mai multe persoane banuite ca in luna mai au furat din sediul unei firme o caseta de valori in care se aflau aproximativ 150.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis AGERPRES, politisti ai Directiei Generale de Politie…

- Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul suspect in cazul infractiunii de omor asupra unei femei, comisa pe data de 12 august. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, acesta se ascundea intr-un service auto. "La data de 12 august, in jurul orei 14,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie…

- Trei barbați au inșelat mai mulți bucureșteni care postau pe site-uri de profil ca vand telefoane mobile second hand cu valoare ridicata. Sub pretextul ca cel ce cumpara e plecat din țara, unul dintre ei se intalnea cu vanzatorul pentru a lua telefonul iar ordinul de plata oferit era, de fapt, fals,…

- Un baiat de 15 ani a fost identificat si condus pentru audieri la Sectia 25 Politie, dupa ce acesta ar fi agresat un alt minor, fapta ce a fost postata pe o retea de socializare. "In data de 29 iunie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) - Sectia 25 Politie s-a…

- Barbatul care a atacat cu crosa de golf un alt sofer in trafic a fost retinut, marti seara, pentru savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice. "In seara de 22…