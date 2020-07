DGPMB: Nereguli la mai multe pieţe, terase, baruri din Bucureşti; amenzi de peste 174.000 de lei Amenzi in valoare totala de peste 174.000 de lei au fost date de politistii bucuresteni, care au actionat in ultimele 24 de ore indeosebi pentru verificarea respectarii masurilor care se aplica pe durata starii de alerta. "Au fost descoperite nereguli la mai multe piete si societati comerciale - cluburi, terase, baruri si restaurante din Bucuresti, iar in urma actiunii desfasurate (vineri) au fost aplicate 81 de sanctiuni contraventionale, valoarea totala a acestora fiind de peste 174.000 de lei", informeaza DGPMB, intr-o postare pe pagina de socializare a institutiei. Conform sursei citate, s-a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

