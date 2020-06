Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au descoperit mai multe nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri și restaurante din Capitala, iar ca urmare a acțiunii desfașurate au fost aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei…

- Punctul zero al distracției din Capitala a revenit, de azi-noapte, la atmosfera obișnuita. Cateva terase din Centrul Vechi au fost redeschise, iar clienții au dat navala. Regulile impuse de autoritați au schimbat, insa, din farmecul distracției de noapte din București.

- Cele mai mari amenzi din țara, exceptand Capitala, au fost acordare de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Timiș, in doar cinci zile de... The post Amenzi-record in Timiș pentru munca la negru appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii Capitalei au aplicat, in noaptea de duminica spre luni, 188 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 234.400 de lei, pentru nerespectarea dispozitiilor referitoare la conditiile in care se poate realiza circulatia persoanelor, in intervalul orar 22,00 - 6,00, in contextul epidemiei…