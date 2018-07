Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si executa un mandat de aducere…

- Politistii Capitalei, alaturi de procurori, efectueaza marti doua perchezitii in judetul Ilfov, pentru depistarea a doi barbati banuiti de talharie calificata. Potrivit anchetatorilor, la inceputul lunii martie, cei doi ar fi patruns in locuinta unei femei de nationalitate chineza, au imobilizat-o si…

- Metrorex a anuntat sambata ca, la nivelul Directiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice, a fost luata decizia inchiderii statiei de metrou Piata Victoriei incepand cu ora 20.00. Decizia a fost luata in contextul in care cateva zeci de mii de oameni, veniti din mai multe judete, se afla in Piata…

- La nivelul judetului Teleorman exista o singura unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice in Social / on 29/05/2018 at 12:49 / O noua sedinta a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice organizat la nivelul judetului Teleorman a avut…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a aratat, ieri, la un briefing de presa destinat explicarii ultimelor decizii de politica monetara, ca nivelul dobanzilor ROBOR este departe de fi unul ingrijorator și ca BNR “nu vrea in nici un caz” ca ROBOR sa ajunga spre 4%, așa cum estimeaza…

- „Potrivit procedurii, activitatile de ridicare, transport si depozitare vor fi facute doar de personalul cu atributii in efectuarea acestor operatiuni din cadrul Serviciului Administrativ si numai in baza dispozitiei de ridicare intocmite de catre politisti locali ai Sectorului 3 sau de catre politisti…