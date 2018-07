DGPMB: Femeie însărcinată în 9 luni, găsită de poliţişti în pădure, cu puţin timp înainte să nască Politistii Capitalei au actionat luni pentru a gasi o femeie, in varsta de 36 de ani, insarcinata in 9 luni, dupa ce aceasta a apelat numarul de urgenta 112 si a sesizat faptul ca se afla in zona padurii Baneasa, moment in care acumulatorul telefonului sau s-a descarcat inainte de a putea preciza cu exactitate locul in care se afla. "Luni, in jurul orei 18,30, politistii Sectiei 2 au fost sesizati de catre o femeie, prin intermediul 112, cu privire la faptul ca urmeaza sa dea nastere unui copil si se afla in zona padurii Baneasa, fara a putea preciza cu exactitate locul sau furniza detalii concrete… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un val de caldura intensa a provocat decesul a cel putin 14 persoane in Japonia, pe durata weekendului prelungit, temperaturile ridicate impiedicand redresarea zonelor afectate de inundatiile care au ucis peste 200 de persoane saptamana trecuta, conform agerpres.ro.

- Roxana Ciuhulescu a dat petrecere inainte sa nasca. Vedeta cu cele mai lungi picioare din showbiz a devenit mama pentru a doua oara pe 11 iulie, cand a adus pe lume un baiețel. Viața Roxanei Ciuhulescu s-a schimbat radical de cand iubește din nou. Ea s-a recasatorit, in martie, cu Silviu Bulugioiu și…

- O femeie, din satul Jijia- comuna Albesti, a fost gasita moarta in holul locuintei. "Cand pompierii au ajuns la fata locului, ardea o parte din podului casei - construit din lemn. Pe holul locuintei, unde era intrarea in pod, langa scara a fost gasit trupul neinsufletit al proprietarei, in…

- Polițiștii Secției 11 Poliției Rurala Zatreni au gasit o femeie disparuta de acasa la doar cateva ore dupa ce plecase. Potrivit IPJ Valcea, in noaptea de 21 mai, polițiștii au efectuat cautari pentru depistarea unei feme, de 81 de ani, ...

- UPDATE: Politistii au identificat, in Bucuresti, minora de 16 ani, care a plecat de acasa in data de 2 mai si nu a mai revenit. Sambata, 5 mai, politistii Sectiei 7 Politie Bucuresti au gasit-o, pe șoseaua Colentina din capitala. Minora nu a fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cristi Borcea a fost banuit ca ar mai fi facut o ”victima”, iar aceasta ar fi nimeni alta decat iubita fostului director al Spitalului Malaxa, Florin-Adrian Secureanu, care a stat dupa gratii o perioada, fiind acuzat de luare de mita și delapidare. Triunghiul amoros a fost scos la iveala de o ancheta…

- Suparat foc ca a fost prins fara bilet in timp ce calatorea cu tramvaiul 32 din Capitala, un barbat a decis sa-i dea o lecție angajatului RATB. A chemat un prieten care, fara sa stea pe ganduri, l-a injunghiat pe controlor in stația de tramvai. Cezar Paiu, in varsta de 33 de ani, a fost ranit la antebrațul…

- O femeie și-a ucis mama in localitatea Filipeștii de Padure, județul Prahova. Dupa ce a omorat-o pe cea care i-a dat viața, a dat foc cadavrului și intregii case. Suspecta in cazul omorului a fost reținuta. Scenele terifiante au avut loc sambata noapte in comuna Filipeștii de Padure, scrie Adevarul…