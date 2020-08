Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați de 40, respectiv 42 de ani, banuiți ca au intrat in timpul nopții, cu masca pe fața, intr-o firma din sectorul 6 al Capitalei, unde au spart un seif și au furat 40.000 de lei, au fost arestați preventiv.Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Ziarul Unirea 3 barbați din județul Bihor, prinși in flagrant la furat de azbociment. Aceștia s-au ales cu dosar penal Polițiștii din Campeni au pornit cercetarile fața de trei barbați, pentru furt. Cei trei au fost prinși in flagrant in timp ce sustrageau placi de azbociment, depozitate pe marginea…

- Polițiști din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii Criminale – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au desfasurat, in perioada iunie-iulie 2020, cercetari cu privire la activitatea unui grup infracțional nestructurat…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce ar fi furat dintr-o locuinta din Sectorul 1 al Capitalei bijuterii si ceasuri in valoare de aproximativ 62.000 de euro. ''Luni, 13 iulie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut…

- Politistii Capitalei au prins in flagrant patru barbati dupa ce au sustras bani si carduri bancare de la un barbat de 77 de ani, in timp ce se aflau in incinta unui hipermarket din Buzau, dupa care au retras de la bancomat suma de 4.000 de lei, informeaza Agerpres.Citește și: Polițiștii din…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Arad, au prins in flagrant delict trei barbați in timp ce comercializau cannabis. Doi dintre aceștia au fost arestați preventiv. In urma investigațiilor efectuate, la data de 16 iunie a.c.,…

- Descinderi al Poliție Capitalei la hoți de țigari. Polițiștii din București și au percheziționat, marți, șapte domicilii la persoane din Capitala și din Galați, banuite ca in luna mai au patruns intr-un depozit din Sectorul 2, de unde au furat 140 de baxuri de țigari, prejudiciul fiind de 266.000…