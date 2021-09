Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost lovit intenționat cu mașina in parcarea unui complex comercial din Capitala, cercetarile in acest dosar fiind preluate de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata, miercuri…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a retras mai multe sume de bani de la banca, a cumparat mai multe bunuri, apoi a fost talharit in apropierea unei stații de autobuz din Capitala. Din cauza ranilor suferite, victima a murit. Agresorul a fost reținut. Poliția Capitalei a fost seisizata, in noaptea…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a retras mai multe sume de bani de la banca, a cumparat mai multe bunuri, apoi a fost talharit in apropierea unei stații de autobuz din Capitala. Din cauza ranilor suferite, victima a murit. Agresorul a fost reținut. Poliția Capitalei a fost seisizata, in noaptea…

- Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul suspect in cazul infractiunii de omor asupra unei femei, comisa pe data de 12 august. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, acesta se ascundea intr-un service auto. "La data de 12 august, in jurul orei 14,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie…

- Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul suspect in cazul infractiunii de omor asupra unei femei, comisa pe data de 12 august. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, acesta se ascundea intr-un service auto. "La data de 12 august, in jurul orei 14,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie…

- O polițista care lucra la Direcția Generala Anticorupție s-a sinucis, ea fiind gasita in casa, miercuri dimineața, decedata. Femeia in varsta de 50 de ani nu era casatorita și nu avea copii. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care a recurs la un asemenea gest. Direcția Generala de Politie a Municipiului…

- Politista din Bucuresti a fost gasita fara viata, noaptea trecuta, langa blocul in care locuia, dupa ce, cel mai probabil, s-ar fi aruncat in gol de la etaj.”In aceasta dimineața, prin apel 112 Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o strada…

- O polițista din București a fost gasita moarta, miercuri dimineața, in fața blocului in care locuia. Surse ancheta au declarat pentru ziarul Libertatea ca femeia lucra in cadrul Direcției Generale Anticorupție. In acest caz polițiștii au deschis un dosar penal. „In aceasta dimineața, prin apel 112…