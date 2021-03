DGPMB: Cei doi falşi stomatologi au fost reţinuţi Cei doi falsi stomatologi care ar fi indus in eroare pacienti tratati la un cabinet neautorizat din Bucuresti au fost retinuti marti seara, informeaza reprezentantii Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB). Retinerea celor doi a fost dispusa, in urma perchezitiilor care au avut loc marti la sediul cabinetului stomatologic neautorizat, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, vatamare corporala din culpa, fals material in inscrisuri oficiale, falsificarea de instrumente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

