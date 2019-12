Barbatul cercetat si retinut luni sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la omor asupra a doua femei a fost arestat preventiv, in urma deciziei instantei, informeaza Politia Capitalei.



Doua femei au fost agresate, luni, de un barbat necunoscut, cu un obiect taietor, incidentul avand loc in zona Bulevardului Tineretului din Capitala. Suspectul a fost retinut de politisti.



"Fata de barbatul cercetat si retinut ieri, 16 decembrie, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la omor, instanta a dispus masura arestarii preventive", se arata intr-un comunicat…