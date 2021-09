Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care ar fi lovit intentionat cu masina angajatul unei societati, in parcarea unui complex comercial, s-a prezentat la Politie, informeaza joi Biroul de presa al Politiei Capitalei. Victima era un angajat de la o spalatorie auto.

- Un barbat in varsta de 72 de ani a retras mai multe sume de bani de la banca, a cumparat mai multe bunuri, apoi a fost talharit in apropierea unei stații de autobuz din Capitala. Din cauza ranilor suferite, victima a murit. Agresorul a fost reținut. Poliția Capitalei a fost seisizata, in noaptea…