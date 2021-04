Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut pentru fals material in inscrisuri oficiale, dupa ce ar fi postat mai multe anunturi pe un site prin care, in schimbul unor sume de bani, oferea rapoarte de analiza medicala in care sunt atestate rezultate negative ale unor teste moleculare PCR privind detectia virusului SARS-COV2.…

- Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus miercuri in aplicare un mandat de percheziție, la domiciliul unui barbat, banuit de comiterea unei infracțiuni de fals material in inscrisuri oficiale.

- Un barbat care vindea cu 150 de lei rapoarte false de analiza pentru teste negative de COVID-19 a fost ridicat de politisti, fiind acuzat de fals material in inscrisuri oficiale, potrivit news.ro. ”Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului…

- Miercuri, 21 aprilie a.c., politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare un mandat de percheziție, la domiciliul unui barbat, banuit de comiterea unei infracțiuni de fals material in inscrisuri…

- Polițiștii din București au in derulare o ancheta privind o agenție de turism suspectata ca ar fi pus la dispoziția clienților teste Covid negative, pentru ca aceștia sa poata pleca in strainatate. Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului…

- Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare un mandat de perchezitie la punctul de lucru al unei agentii de turism, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri…

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare trei mandate de perchezitie, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune, dupa ce mai multi barbati ar fi indus in eroare…