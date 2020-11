Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 68 de ani, care a incendiat mai multe mașini parcate pe o strada din sectorul 5 al Capitalei, a fost reținut de polițiști, potrivit Mediafax. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au retinut un barbat, in varsta de 68 de ani, banuit de savarsirea unei infractiuni de distrugere,…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un barbat de 45 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de furt. Din investigatiile efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca, la data de 18 septembrie, in timp ce s-ar fi aflat la o terasa din…

- Un al treilea barbat implicat in atacul asupra consulului general al Romaniei la Miami, Mircea Ghinea, care a avut loc in 17 septembrie pe o strada din sectorul 1 al Capitalei, a fost reținut luni de polițiști. Alți doi suspecți au fost deja arestați preventiv.Potrivit Poliției Capitalei,…

- Polițiștii Capitalei au fost sesizați, miercuri seara, prin apel la 112, cu privire la faptul ca pe o strada din sectorul 5 are loc un conflict intre trei persoane. Unul dintre barbați a fost lovit in cap și a fost transportat la spital, iar suspectul a fost reținut de polițiști. Oamenii legii au ajuns…

- Un barbat, din comuna gorjeana Farcașești, a fost reținut de poliție pentru ca și-ar fi lovit tatal. Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Rovinari au fost sesizati ieri prin apelul 112 de catre un tanar, de 27 de ani, din comuna Farcașești, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la locuința…

- O patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 17 A din comuna Dornești, autoturismul condus de un localnic de 50 de ani. In urma controlului efectuat de polițiști in interiorul autoturismului, pe bancheta din spate erau trei sacoșe, in care se aflau mai multe pachete…

- Un barbat, de 46 de ani, din comuna gorjeana Crușeț, banuit de savarșirea infracțiunii de distrugere a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca la data de 22 august, barbatul, in urma unui conflict spontan cu soția sa, de 40 de ani, din comuna Crușeț,…