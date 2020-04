DGPMB: Bărbat cu comportament agresiv faţă de trecători şi forţe de ordine - amendat cu 11.500 de lei Un barbat aflat intr-o statie de tramvai din Capitala a fost amendat cu 11.500 de lei pentru incalcarea normelor de convietuire sociala si a prevederilor Ordonantelor militare, dupa ce a scuipat si injurat trecatorii, iar ulterior a devenit agresiv cu fortele de ordine care au sosit la fata locului. "Ieri (n.r. - miercuri), in jurul orei 19,30, un echipaj mixt, format din politisti ai Sectiei 7 si jandarm, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a fost sesizat de catre un cetatean cu privire la faptul ca un barbat cu comportament agresiv a scuipat trecatorii si ii injura. Barbatul indicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

