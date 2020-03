DGPMB: Bărbat bănuit de incendierea a două maşini, reţinut de poliţişti Un barbat de 44 de ani din Bucuresti, banuit de distrugerea a doua autoturisme, prin incendiere, a fost retinut si urmeaza a fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a fost audiat marti de politistii Sectiei 16. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, marti dimineata, politisti din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 4, au pus in aplicare un mandat de perchezitie, la domiciliul unui barbat, in varsta de 44 de ani, banuit de distrugerea a doua autoturisme, prin incendiere. Din datele si probele administrate in cauza de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

