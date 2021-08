DGPMB: Bărbat arestat preventiv pentru tâlhărie urmată de decesul victimei Un barbat de 45 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a fost retinut de procurori sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie urmata de decesul victimei. "La data de 14 august, in jurul orei 00,00, Politia Capitalei a fost sesizata de catre un spital de urgenta cu privire la faptul ca la camera de garda a fost adus, in stare de inconstienta, cu leziuni la nivelul capului, un barbat neidentificat, gasit in proximitatea unei statii de autobuz din Sectorul 3. In cursul noptii barbatul a decedat", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB) transmis,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

