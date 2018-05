Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in București, miercuri seara. Un taximetrist l-a atacat cu sabia pe un administrator de bloc, in fața imobilului. Totul a pornit de la o cearta intre cei doi, care a degenerat ulterior. Polițiștii din Ilfov transmit ca au fost prinși doi suspecți, in acest caz.

- Doua dosare penale au fost inregistrate la Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud pe numele polițistului acuzat ca l-a batut pe tanarul din Ocna Mureș, dar și pe al presupusei sale victime, care a fost internata in spital. Colegii polițistului au luat legatura cu tanarul, iar plangerea lui a fost inaintata…

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru infracțiunea de inșelaciune. In plus, in dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual, fals in declarații…

- Un medic primar anestezist in varsta de 38 de ani a murit, in noaptea de luni spre marti, la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan” din Bucuresti, in timp ce se afla de garda, el fiind gasit de catre colegi in stop cardio-respirator. Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul,…