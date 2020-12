DGPMB: 8 persoane, reţinute în urma percheziţiilor în dosarul privind construcţiile fără autorizaţie Opt persoane au fost retinute, miercuri, in urma perchezitiilor din Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind infractiuni de executare fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, fals material in inscrisuri oficiale, favorizarea faptuitorului, sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri, uz de fals si fals intelectual.



"In urma perchezitiilor, politistii au identificat si ridicat documente de interes in cauza, telefoane mobile, medii de stocare precum si peste 52.000 de euro, 48.000 de lei si 4.300 de dolari. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perchezițiile efectuate miercuri dimineața de polițiștii din București la Primaria Capitalei și la mai multe locuințe, intr-un dosar de evaziune fiscala ce vizeaza construcții fara autorizații in Sectorul 1, s-a soldat cu opt persoane reținute, potrivit Digi24. In timpul perchezițiilor, polițiștii au…

- Politistii din Olt efectueaza, joi dimineata, 31 de perchezitii in judetele Olt, Prahova, Ilfov si in municipiul Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala cu piese auto, anvelope si utilaje industriale, informeaza IGPR. Potrivit sursei…

- Fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei Dan Tudorache, care a fost audiat de procurorii DNA peste 12 ore, este cercetat sub control judiciar pe cautiune pentru infractiuni asimilate coruptiei si spalare de bani. Sambata dimineata, la iesirea de la audieri, aparatorul fostului edil a precizat ca este…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Calarași au anunțat luni ca 23 de persoane au fost arestate, iar 4 au fost plasate sub control judiciar in dosarul in care se fac cercetari pentru obținerea, cu documente falsificate, a unor indemnizații de creștere a copilului. Prejudiciul: peste 8 milioane de lei,…

- Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de talharie calificata și furt calificat. Din cercetari s-a stabilit ca, trei barbați, respectiv de 44 de ani, din Chiajna, județul Ilfov, de 40 de ani, din București…

- In urma celor 16 percheziții domiciliare, efectuate de in ziua de 02 noiembrie a.c., pe raza municipiului Bucuresti și a judetelor Arges, Ialomita, Ilfov și Buzau, polițiștii argeșeni au descoperit și ridicat aproximativ 1.000 de kilograme de tutun, peste 10.000 de euro, 4 masini de tocat, butoaie cu…

- Peste 1, 7 milioane de euro a obținut o organizație infracționala cu membri in Calarași, Ilfov și București dupa ce au falsificat timp de mai mulți ani acte și a obținut ilegal indemnizații de creștere a copilului. 37 de persoane vor fi audiate in acest dosar, se arata in comunicatul transmis, miercuri,…

- Politia Sectorului 4 audiaza, miercuri, 11 persoane intr-o cauza in care au fost efectuate 17 perchezitii domiciliare in Capitala si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu la persoane banuite ca detin si comercializeaza ilegal tutun. "In urma perchezitiilor domiciliare efectuate, politistii Capitalei a…