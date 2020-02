Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, au fost aduse la audieri 18 persoane cu varste cuprinse intre 18 - 40 de ani, iar cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti, preluat de Agerpres.

- Peste 70 de politisti pun in aplicare, joi, 14 autorizatii de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii fara a fi marcate. "Din…

- Falsul medic Matteo Politi a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. El este acuzat ca a exercitat fara drept profesia de doctor și a indus in eroare mai multe persoane, pe care le-a operat. Potrivit procurorilor, italianul este acuzat de inșelaciune in…

- Medicul italian despre care se spune ca ar avea opt clase si ca ar fi operat fara diploma in Romania, a fost trimis in judecata, luni, de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Acesta este acuzat de inșelaciune in forma continuata și simpla și de exercitarea fara drept a profesiei…

- Politistii au efectuat verificari in mai multe santiere din Capitala, in ce priveste respectarea legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor, in urma carora au aplicat 18 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 71.000 de lei. "Au fost verificate 36 de societati comerciale, au…

- Judecatoria Sectorului 1 a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului de 44 de ani retinut, duminica, sub banuiala ca a ucis un caine, potrivit Directiei Generale a Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). In urma cercetarilor efectuate, la data de 4 ianuarie, politisti…

- Luni, 18 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 2, au pus în aplicare doua mandate de perchezitie, într-un dosar privind savârsirea infractiunilor de fals…

- FOTO – Arhiva Luni, 18 noiembrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de fals informatic si tentativa…