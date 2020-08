Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00, Directia…

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00, Directia…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 4, au continuat si ieri activitatile de verificare a respectarii masurilor aplicabile pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19.

- Politistii si jandarmii bucureșteni au dat, in weekend, 2.000 de sanctiuni in valoare de 1.100.000 lei pentru hipermarket-uri, piețe, terase sau in mijloacele de transport, ca urmare a incalcarii masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor epidemiei.Conform Poliției Capitalei, in intervalul…

- Polițiștii și jandarmii, alaturi de alți inspectori cu atribuții de control de la alte instituții, au desfașurat acțiuni de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19 in zonele aglomerate din Timiș. In urma controalelor efectuate in mijloacele de transport in comun, polițiștii rutieri au…

- Politistii de la Brigada de Politie Transport Public au aplicat, in perioada 6-12 iulie, 169 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 30.360 lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in statiile si garniturile de metrou. "Din totalul de sanctiuni…

- Poliția Capitalei a anunțat ca in ultima saptamana, impreuna cu polițiștii locali, a aplicat peste 1.100 de amenzi pentru nerespectarea regulilor de protecție in mijloacele de transport in comun.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul: prioritatea noastra este organizarea alegerilor…

- Politistii bucuresteni au dat amenzi contraventionale in valoare de 122.000 de lei, din care valoarea sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie in pandemie a fost de peste 28.000 de lei, a informat, sambata, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.…