- Noua politisti de la Furturi Auto din Bucuresti au fost infectati cu coronavirus, iar colegii acestora au fost trimiși in izolare, potrivit Mediafax.Focar de infecție la serviciul de Furturi Auto dinBucurești, unde noua angajați au fost confirmați cu Covid-19, iar alți 11angajați au fost trimiși in…

- Posibil focar de coronavirus in Poliție, anunța Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, dupa ce noua angajați din cadrul structurii specializate in cercetarea furturilor auto sunt infectați cu Covid-19. Alți 11 polițiști se afla in izolare, iar o prima dezinfectare a fost realizata in…

- Infectia cu noul coronavirus a fost confirmata in ultimele zile la trei politisti si la cinci contacti de familie ai acestora, potrivit directorului cancelariei prefectului judetului Olt, Andreea Asan. Aceasta a precizat luni ca sambata a fost confirmata infectia cu noul coronavirus la doi politisti…

- Focarul de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj se extinde. Inca trei angajați ai instituției au fost confirmați, luni, cu noul coronavirus. Asta dupa ce au intrat in contact cu o infirmiera infectata, scrie Mediafax.Prima angajata a DGASPC Gorj, confirmata pozitiv,…

- Alti trei politisti de la Penitenciarul Jilava au fost confirmati cu coronavirus, ei fiind dintre persoanele cu care au intrat in contact angajatii depistati anterior. Cei trei lucreaza in sectorul administrativ.

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca un al treilea angajat al Penitenciarului Jilava a fost confirmat cu coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu primul politist infectat."La testele efectuate angajatilor contacti, a fost obtinut un singur nou rezultat pozitiv, cel al unui politist…

- Doi politisti de frontiera de la Aeroportul Iasi au fost confirmati cu noul coronavirus, dupa ce ar fi contactat boala de la un alt coleg, a declarat seful aerogarii iesene, Catalin Bulgariu.

- Artiști, scriitori, profesori, medici, politisti, toti la unison vin cu acelasi mesaj: Stati acasa! Astfel de mesaje au impanzit rețelele de socializare, iar oamenii sunt indemnați sa fie responsabili și sa se autoizoleze la domiciliu pentru a impiedica raspandirea virusului