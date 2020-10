Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac miercuri dimineața 17 percheziții domiciliare in București și in județele Ilfov, Calarași și Giurgiu la persoane banuite ca ar fi vandut tutun pe internet, pe care l-ar fi livrat prin intermediul poștei sau al firmelor de curierat.

- La ora 14:00, Bucureștiul se menține pe ultimul loc ca prezența la vot la "locale", dar numarul alegatorilor ramane cu aproape 2% mai mare decat acum patru ani.La jumatatea zilei de votare, Bucureștiul a inregistrat un total de 334.871 de votanți, ceea ce corespunde unui procent de 18,41%, care plaseaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in opt judete din sudul si sud-estul tarii, inclusiv in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:30, in zona Capitalei si in judetele Ilfov si Giurgiu se…

- Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase efectueaza, vineri dimineata, 18 perchezitii, in 4 judete, la persoane banuite ca ar fi comercializat ilegal produse foarte toxice, periculoase pentru sanatatea umana si siguranta plantelor, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane…