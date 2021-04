Arestarea generalului Iulian ”Cristi” Gherghe aproape ca nici nu mai conteaza in finalizarea ”puzzle”-ului contrainformativ al halucinantelor vulnerabilitați la adresa securitații naționale din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei. Poate doar așa, ca punct de referința pentru nivelul la care a ajuns calicia oamenilor lui Marian Hapau. Pentru ca, daca un singur om, fie […] The post DGIA, cumparata de GRU! Plata s-a facut in martie, in Rusia! first appeared on Ziarul National .