DGASPC Vrancea construiește locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea (DGASPC) are in derulare un proiect de investiții privind construirea a șapte locuințe protejate și reabilitarea unor centre existente in localitațile Odobești, Panciu și Dumbraveni. Astfel, DGASPC a scos la licitație proiectul de investiții privind construirea și dotarea a 3 Locuințe Protejate pentru 30 persoane adulte […] Articolul DGASPC Vrancea construiește locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitați apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

