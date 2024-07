DGASPC Vaslui își construiește propriul parc fotovoltaic: iată ce economii se estimează că se vor face INVESTIȚIE… Consiliul Județean Vaslui a aprobat in ședința extraordinara de joi, 18 iulie, un proiect de hotarare privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice in beneficiul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui. Instituția aflata in subordinea Consiliului Județean Vaslui va depune proiectul pentru finanțare in cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de panouri […] Articolul DGASPC Vaslui iși construiește propriul parc fotovoltaic: iata ce economii se estimeaza ca se vor face apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

