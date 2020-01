Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș monitoriza cei patru copii care au murit in incendiul de pe strada Memorandumului in aceasta noapte și pe parinții lor inca de anul trecut. Conform reprezentanților DGASPC Timiș, totul era in regula in ceea ce-i privește pe cei patru…

- Consiliul Județean a organizat, ieri dupa amiaza, o petrecere de Craciun pentru toți copiii din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea. Este vorba de 110 copii instituționalizați care ieri au simțit bucuria apariției lui Moș Craciun. Moșul le-a adus in…

- In prag de sarbatori, conducerea DGASPC Gorj și-a propus ca beneficiarii serviciilor subordonate instituției sa se poata bucura de activitațile specifice acestei perioade. Astfel, a fost demarata acțiunea de sacrificare a porcului de Craciun, gazda primului eveniment de acest gen fiind Complexul…

- „Pomana porcului“ va avea loc și in acest an in fiecare centru din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj. De asemenea, la fiecare unitate se va impodobi un brad de Craciun, locațiile fiind decorate corespunzator. In plus, beneficiarii vor primi…

- Doi frati in varsta de 4, respectiv 5 ani au fost preluati, marti, de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) dupa ce mama acestora a fost ucisa de concubin intr-un apartament din municipiul Bacau. Purtatorul de cuvant al DGASPC Bacau, Marian Vatamanescu,…

- Fostul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, Floarea Alesu, a depus și ea o contestație in anulare, dupa ce luni și Olguța Șefu a facut același lucru. Contestațiile au fost conexate de judecatori cu cea a fostului lider PSD Liviu Dragnea, informeaza…