Stiri pe aceeasi tema

- “Sangele salveaza vieți! Credem in solidaritate și in umanitate și acționam! Social-democrați din tot județul #Argeș au donat astazi #sange in cadrul unei acțiuni naționale organizata la #Campulung . Din pacate, viețile multora dintre semenii noștri depind de sangele pe care oricare dintre noi il putem…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș, partener in cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al carui beneficiar este Autoritatea…

- Serviciile de evaluare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aveau in evidenta, la finele lunii iunie 2022, un numar de 80.578 copii cu dizabilitati, cu 1.808 copii 2,3 mai multi comparativ perioada similara din 2021.Conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2022, de 12.706, cu 760 mai multi comparativ cu situatia din martie, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș continua campania de recrutare și identificare de persoane interesate sa exercite profesia de asistent maternal profesionist. Astfel, DGASPCT organizeaza un nou curs de formare a asistentilor maternali profesionisti. Acesta este persoana…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi (D.G.A.S.P.C.Iasi) in parteneriat cu Federatia Internationala a Comunitatilor Educative – FICE-Romania – Filiala Iasi si Colegiul National Vasile Alecsandri participa la Campania internationala intitulata 19 Days of Activism Prevention…