- Astazi, la Braila, a avut loc inaugurarea celui de-al șaselea centru medical privat Neolife din Romania, amplasat in curtea Spitalului Județean Braila. Cu o experiența in domeniul rediologiei oncologice și a medicinei nucleare de peste 30 de ani in Turcia, NeoLife Medical Center, membra a Grupului Internațional…

- Centrul de zi „Raza de Lumina" din Cristian, Centrul de plasament „Floare de Colt" din Fagaras si Casa de tip familial Ghimbav vor fi inchise. Alesii judeteni au votat, ieri, un proiect de hotarare care aproba incetarea activitatii acestor centre gestionate de Directia Generala de Asistenta Sociala…

- Tu știi ce trebuie sa faci in situații neprevazute, in care viața ta sau a celor din jur poate fi in pericol? Ei bine, cațiva beneficiari ai Direcției Generale de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea au participat la inceputul acestei saptamani la activitațile desfașurate…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat marți, 1 august, ca in ultimele zile mai multe organe și echipe de control formate din experți din cadrul autoritaților au efectuat controale de rutina in centrele de copii și adulți din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și…

- Cinci persoane aflate in azilul groazei de la Mureș fusesera trimise acolo de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, pe motiv ca "aveau probleme de natura psihiatrica", un "comportament violent" și nu mai puteau fi ingrijite la București. DGASPC susține ca asistenții…

- Un beneficiar al unei masuri de protecție in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea este judecat pentru violența in familie, victima acestuia fiind concubina sa. Abandonat de parinți și aflat de mic in grija statului, barbatul este acuzat ca, in…

- Politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru viol dupa ce o femeie in varsta de 36 de ani dintr-un centru de recuperare si reabilitare neuropsihica apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui a acuzat ca ar fi fost agresata de un alt beneficiar.