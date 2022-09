DGASPC Constanta s-a inteles cu o firma din Ploiesti pentru furnizarea de calculatoare si licente de operare (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Atribuirea a avut loc pe 26 august, iar rezultatul a fost transmis in platforma SICAP la aceeasi data Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei proceduri simplificate, pentru realizarea de expertiza tehnica si proiectare retea de gaze naturale…

- Atribuirea a avut loc pe 8 august 2022, rezultatul atribuirii fiind afisat pe 9 august Primaria orasului Cernavoda a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru servicii de organizare a evenimentelor dedicate Zilelor Orasului Cernavoda 2022. Atribuirea a avut loc pe 8 august 2022, rezultatul…

- Atribuirea a avut loc pe 28 iulie 2022, rezultatul final fiind afisat pe 1 august Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a atribuit un contract, prin procedura simplificata pentru achizitia unei masini de teren cu remorca si accesorii din cadrul proiectului Life19 NAT SK 001023 Life Danube…

- Atribuirea a avut loc pe 13 iulie 2022, iar rezultatul a fost afisat pe 21 iulie 2022 Primaria orasului Cernavoda a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru achizitia de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Atribuirea…

- Reamintim ca Primaria Cernavoda a mai cumparat in trecut 500 de banci stradale de la acelasi agent economic Primaria Cernavoda a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru achizitionarea de banci stradale. Atribuirea a avut loc in data de 28 iunie 2022, conform licitatiapublica.ro,…

- Atribuirea a avut loc pe 23 iunie 2022, iar rezultatul final a fost afisat pe 27 iunie Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritine" SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru construirea retelei de iluminat exterior pe drumul intre Poarta 7 si Poarta 9 si realizarea…

- Valoarea totala a achizitiei este de 5.435.482,39 lei Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia de servicii de salubrizare a cailor rutiere si pietonale a platformelor de circulatie, a spatiilor verzi amenajate…

- Atribuirea a avut loc pe 10 mai 2022, iar rezultatul final a fost afisat pe 17 iunie 2022 Spitalul Municipal Medgidia a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru achizitie container medical pentru echipament de imagistica ndash; computer tomograf. Atribuirea a avut loc pe 10 mai 2022,…