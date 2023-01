DGASPC Constanta a batut palma cu doua firme pentru servicii de proiectare. Institutia va moderniza doua cladiri (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Ofertante castigatoare pentru cele doua contracte sunt firmele SC Energo Metr SRL, SC Belfix Distributie SRL si SC Translima SRL. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit, prin anunturi de atribuire la anuntul simplificat, contractele…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au descins la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 intr-un dosarul penal deschis pentru acuzații de luare de mita și abuz &ic ...

- ANUNT Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita cauta 2 case generoase, in municipiul Targoviste sau in localitatile limitrofe, pana la 25 km distanta. Acestea vor fi achizitionate si transformate in servicii sociale de tip locuința maxim protejata: Locuința maxim…

- E vorba de "Notiuni de igiena pentru servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, unitati de cazareldquo; si "Notiuni fundamentale de igiena pentru servicii de productie, depozitare si comercializare a alimentelorldquo;. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta…

- Contractul, din data de 7 noiembrie a.c., are valoarea de 117.000 lei. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a atribuit contractul "Studii de fezabilitate, servicii de proiectare, consultanta, analize si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantuluildquo;,…

- O camera speciala de audiere a copiilor abuzati a fost data in folosinta, luni, la Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Satu Mare, aceasta avand o tehnologie speciala de inregistrare si transcriere., potrivit Agerpres.Potrivit directorului DGASCP Satu Mare, Mariana…

- Autoritatile publice au reactionat cu viteza melcului intr-un caz semnalat de o organizatie neguvernamentala. Aceasta informase Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului depre situatia crunta a unei familii din Belcesti, in care mama si cei sase copii erau supusi abuzurilor unui…