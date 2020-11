Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de angajati a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges si un sfert dintre persoanele internate in centrele aflate in subordinea acestei institutii au fost infectate cu virusul SARS-COV-2 de la debitul pandemiei. In prezent, peste 100 de persoane –…

- Un focar de COVID-19 a fost declarat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala (CITO) Tigveni, a anuntat, marti, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges, relateaza Agerpres.Potrivit unui comunicat DGASPC Arges, noua angajati si cinci beneficiari…

- Ziarul Unirea COVID-19 de la Galda: Se incheie cele 14 zile de monitorizare pentru cei 29 de angajați și 103 beneficiari confirmați cu noul coronavirus. Precizari de la DGASPC Alba COVID-19 de la Galda: Se incheie cele 14 zile de monitorizare pentru cei 29 de angajați și 103 beneficiari confirmați cu…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a fost informata de Direcția de Sanatate Publica Alba, ca la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu dizabilitati Galda de Jos, din totalul de persoane testate ieri, angajați și beneficiari– contacți…

- Doi angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu sunt infectati cu noul coronavirus si alti zece asteapta rezultatele testelor, a anuntat vineri, Prefectura. "In ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul Directiei pentru Asistenta Sociala, au…

- Autoritatile din judetul Arges anunta ca in patru centre rezidentiale aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) in care fusesera declarate focare de COVID-19 nu mai exista niciun caz de infectare, in urma retestarii, nici in randul personalului, nici printre…

- In urma retestarilor din perioada 26-27.08.2020, efectuate la nivelul serviciilor de tip rezidențial pentru copii și adulți din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș, atat pentru angajați, cat și pentru beneficiari, situația este urmatoarea: – din totalul de 921 angajați, 14 sunt confirmați pozitiv cu virusul…

- Un numar de 58 de persoane din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, reprezentand angajati si beneficiari ai centrelor coordonate de directie, sunt infectate cu noul coronavirus, starea acestora fiind stabila, potrivit Agerpres.Potrivit unui…