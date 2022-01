Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Timis va organiza un nou curs de formare a asistentilor maternali profesionisti. Cererile pot fi depuse pe tot parcursul lunii ianuarie. Ce condiții trebuie indeplinite.

- Direcția de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș organizeaza un nou curs de formare pentru cei ce doresc sa devina asistenți maternali și sa ia in ingrijire copii cu probleme sociale. Inscrieri se fac in toata luna decembrie.

- Comparativ cu anii trecuți, s-a triplat numarul micuților care pot fi adoptați! V. Stoica In acest an, numarul copiilor declarați adoptabili in județul Prahova a crescut semnificativ, comparativ cu anii trecuți, conform datelor oficiale publicate de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Hunedoara organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale, de execuție, vacante. Sunt opt posturi scoase la concurs de instituție. Astfel, se cauta cate un psiholog, grad practicant,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad, in calitate de partener, continua implementarea proiectului ”TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, cod...

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș organizeaza un nou curs, gratuit, pentru pregatirea unor viitorii asistenți maternali profesioniști. Proiectul european se adreseaza celor care doresc sa fie parinți de profesie pentru copiii abandonați. Cursul este gratuit. Asistentul…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea va funcționa intr-un nou sediu. 1 noiembrie 2021 este data la care se vor deschide ușile noului sediu situat in Focșani pe strada 8 Martie, nr.1. Noua cladire in care iși va desfașura activitatea DGASPC Vrancea are o suprafața generoasa,…

- 15 posturi vor fi scoase la concurs de DGASPC Vrancea. Se cauta medic specialist, asistenți sociali și medicali, psiholog, infirmiere și ingrijitori. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea se confrunta in prezent cu un deficit de personal, insa cu prioritate se…