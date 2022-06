Stiri pe aceeasi tema

- Trei perchezitii au avut loc miercuri dimineata in Bistrita, fiind vizate cinci persoane suspectate ca sustrageau de la persoane varstnice cardurile bancare, obtineau PIN-urile si apoi retrageau diverse sume de bani. ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Bistrita efectueaza…

- Directia Nationala Anticorutie a anuntat ca Serviciul Teritorial Alba efectueaza cercetari intr-o cauza ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, pentru faptul comise in perioada 2021-2022, fiind facute perchezitii in 50 de locatii, inclusiv institutii publice. Potrivit…

- In baza delegarii Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au desfasurat trei perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența in forma continuata și…

- La data de 10 mai a.c., a fost dispusa arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui barbat, de 33 de ani, din Sangeorz Bai, in urma investigatiilor efectuate de politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in baza ordonantei de delegare, in cadrul unui dosar penal instrumentat de…

- Ofiteri de politie ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Galati au pus in executare 41 de mandate de perchezitie domiciliara, 6 perchezitii auto, 6 mandate de aducere si 5 ordonante de ridicare a unor documente de la institutii publice de pe raza judetului Galati, informeaza,…

- La data de 17.03.2022, Parchetul de pe langa Tribunalul Galati a dispus punerea in executare a unor activitați de percheziție domiciliara in trei dosare avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de coruptie, respectiv luare de mita, dare de mita, trafic de influența, cumparare de influența și a altor…

