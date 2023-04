Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști de la Rutiera au fost prinși, joi, in timp ce luau mita de la un sofer. Flagrantul a fost organizat pe Calea Dorobanți din Capitala. Surse judiciare au declarat ca este vorba despre un ofițer și un subofițer de la Rutiera, prinși cand primeau mita pentru a nu constata diverse contravenții…

- Autospeciala de poliție in care se aflau cei doi agenți a fost inconjurata, joi, in zona Dorobanți din București, de mascați de la Direcția Generala Anticorupție.Potrivit primelor informații, este vorba despre un flagrant in care un ofițer și un agent de poliție au fost prinși de anchetatori in timp…

- DGA face descinderi, chiar la aceasta ora. Șase polițiști de la Brigada Rutiera sunt suspectați ca au constituit o rețea prin care primeau mita ca sa treaca cu vederea diverse infracțiuni in trafic. Polițiștii erau insa versați și nu se incurcau cu orice șofer, vizand numai posesorii de mașini de lux,…

- Imagini desprinse parca dintr-un film de acțiune, in plina strada, joi, in Capitala! E vorba despre o acțiune aflata in plina desfașurare la momentul redactarii acestei știri. Se intampla in zona Dorobanți, din Capitala. Conform Antena 3, este un dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale…

- Acțiunea a avut loc chiar in zona Dorobanți din Capitala.Din primele informații, este vorba despre un dosar instrumental de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Un flagrant in care un ofițer și un agent de poliție au fost prinși de anchetatori in timp ce primeau o suma de bani drept mita.Potrivit…

- O autospeciala a Poliției a fost implicata intr-un accident in București. Doi polițiști și alte doua persoane au ajuns la spital. Potrivit polițiștilor, miercuri, in jurul orei 02:30, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția Șos Panduri/Calea…

- ​​​​​​​​​​​​​​Circulatia rutiera va fi restrictionata de vineri pana duminica, in Capitala, pe mai multe artere, unde vor avea loc mai multe evenimente sportive, cultural-artistice si sociale, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei.

- Accidentul in care a fost implicata actrița Monica Odagiu a avut loc duminica, 9 aprilie, in zona Bisericii Luterana din București. In urma acestuia, un pieton de 35 de ani a murit. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca la volanul mașinii se afla Monica Odagiu. Informația a fost confirmata…