Stiri pe aceeasi tema

- ”Grupul MOL a anuntat astazi rezultatele financiare pentru T4 si pentru intregul an 2022. In pofida contextului extern fara precedent si tumultuos, Grupul MOL a generat 1,074 de miliarde dolari in T4 2022, ajungand la un nivel al EBITDA pentru anul 2022 de 4,702 de milioane dolari. Segmentele Upstream…

- BVB Grup include Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si CCP.RO. Venituri operationale BVB individual in 2022 au inregistrat o crestere de 23% sau 6,10 milioane lei comparativ cu perioada precedenta, de la 26,60 milioane lei la 32,70 milioane lei, generata de avansul de 25% al veniturilor…

- Anul 2022 a fost al doilea cel mai bun an din istoria Grupului TeraPlast, dupa nivelurile record din 2021. Grupul a finalizat, de asemenea, implementarea celui mai ambițios plan de investiții din istoria sa, ajungand cel mai mare procesator de polimeri din Centrul și Estul Europei. Grupul TeraPlast…

- ”Cifra de afaceri a Grupului TeraPlast a crescut in 2022 cu 16% comparativ cu 2021, ajungand la 711 milioane de lei. EBITDA s-a situat la 52,7 milioane de lei, in scadere cu 29% fata de rezultatul anului precedent, ca urmare a volatilitatii preturilor la materiile prime si a unui nivel sub estimari…

- BNR a publicat astazi valoarea indicelui bancar ROBOR, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei. Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut joi la 7,25% de la 7,27% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit…

- Primaria Brașov a depus, vineri, 30 decembrie, proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (stradal/pietonal) din municipiul Brașov” – zona 1” pentru a obține o finanțare nerambursabila de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) in cadrul Programului privind…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat miercuri ca este "necesara" marirea efectivelor armatei Rusiei la 1,5 milioane de militari si cresterea varstei limita pentru efectuarea serviciului militar, in contextul ofensivei ruse in Ucraina, relateaza AFP.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut vineri, 2 decembrie, la 7,78%, de la 7,89% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele…