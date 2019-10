Dezvoltatorul One United Properties a primit 3 premii de 5 stele pentru One Floreasca City, la gala International Property Awards 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 și 27 octombrie, in atmosfera de poveste a Palatului Brancovenesc de la Mogoșoaia, s-a desfașurat ediția a X-a a Concursulului Internațional “Drumul spre celebritate”. Tineri din Kazahstan, Republica Moldova și Romania au interpretat programe variate, spectaculoase, uimind spectatorii și juriile…

- Dupa ce a salvat euro cu ajutorul a trei cuvinte magice, președintele Bancii Centrale Europene, care își va încheia mandatul la finalul lunii octombrie, este mai criticat ca niciodata. Iata bilanțul celor opt ani ai lui "Super Mario", potrivit L'Echo, citat de Rador.Când…

- 34 de școli primare și gimnaziale din Europa au fost recompensate pentru excelența in educația antreprenoriala in cadrul evenimentului „Școala antreprenoriala a anului 2019“, care a avut loc pe 16 octombrie, la Helsinki (Finlanda). Printre caștigatorii acestei ediții s-au numarat și doua școli din Romania:…

- „De ce o tara care este deja congestionata de gunoi ar importa si mai mult?". Raspunsul oferit de Constantin Damov, CEO al Green Group, a fost ca 50- din capacitatea firmei este asigurata de material local si 50- din material provenit din Europa si ca, daca nu ar importa, „ar trebui sa inchidem jumatate…

- Reuters: IKEA ar putea fi obligata de CE sa plateasca milioane de euro catre Olanda. De ce va fi sancționat gigantul suedez Grupul Inter IKEA, compania care detine franciza IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, ar putea fi obligat de catre Comisia Europeana sa plateasca taxe in valoare…

- Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in primul trimestru al anului 2020, a afirmat Aura Sabadus expert in domeniul gazelor in cadrul publicatiei de profil ICIS Londra, in cadrul unei conferinte de profil. „Incepand cu luna mai, pretul gazelor…

- Pe 1 octombrie 2019, BusinessMark va invita la cea de a 9-a editie a proiectului Real Estate & Construction Forum. Evenimentul va avea loc la Hotel Radisson Blu din Bucuresti, sala Atlas, incepand cu ora 08:30. Oamenii se dezvolta, tehnologia avanseaza, nevoile clientilor se schimba, organizatiile…

- Sorin Mîndruțescu. șeful Oracle România, vizat acum de o ancheta DNA nu este un personaj ferit de controverse, și este un ”nume greu” al industriei locale de IT. Mîndruțescu are 50 de ani, a absolvit ASE-ul, a lucrat în sistemul bancar și de 18 ani lucreaza la Oracle,…