- Compania feroviara poloneza PKP Intercity anunța ca de la 1 iulie o sa anuleze calatoriile gratuite cu trenul pentru refugiații din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Participantii la Metaverse Standards Forum includ multe dintre cele mai mari companii care lucreaza in acest domeniu, de la producatori de cipuri la companii de jocuri de noroc, precum si organisme de stabilire a standardelor, precum World Wide Web Consortium (W3C), a declarat grupul intr-un comunicat.…

- Compania aeriana de stat TAROM se mandrește cu eficiența: doar un șef la opt angajați. L-am vazut pe purtatorul de cuvant al TAROM, la sfarșitul saptamanii trecute, apreciind public organigrama companiei aeriene, spunand ca s-a ajuns la un numar considerabil de subalterni la un șef. Nu știu daca au…

- ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, raporteaza venituri consolidate de 348,7 milioane de lei in primele trei luni ale anului 2022, in crestere cu 82% fata de T1 2021. Profitul brut a crescut…

- Consilierii locali din afara USR și conducerea Primariei Timișoara au avut in plenul de marți un alt motiv de disputa alaturi de deja celebra Agenda Culturala, anume reoganizarea Centrului de Proiecte și angajarea de personal suplimentar in cadrul acestei structuri. „Opoziția” a folosit la maxim apariția…

- Vagit Alekperov, președintele companiei Lukoil, a demisionat joi, potrivit anunțului facut de companie. Pe 3 martie, el cerea „incetarea rapida” a razboiului din Ucraina, informeaza Hotnews . Compania nu a dezvaluit motivele din spatele deciziei, dar a subliniat ca Alekperov nu era acționar majoritar.…

- Romania mai pierde un producator: Fabrica cu 200 de angajați va fi inchisa, daca nu se reușeste vanzarea ei. Principalul producator de detergent din țara Romania mai pierde un producator: Fabrica cu 200 de angajați va fi inchisa, daca nu se reușeste vanzarea ei. Principalul producator de detergent din…

- Grupul bancar francez BNP Paribas SA a anuntat miercuri cel mai amplu acord privind telemunca din randul marilor banci europene, in conditiile in care aproape 132.000 de angajati vor avea optiunea de a lucra de acasa jumatate din programul de lucru saptamanal, transmite Bloomberg. Fii la curent…