Dezvoltatorul imobiliar Nordis Group estimează vânzări de 100 milioane euro în 2021 şi îşi propune să vândă peste 1.400 de unităţi “Nordis Group anunta rezultatele aferente primelor patru luni ale anului. Cifrele sunt valabile pentru vanzarile ansamblurilor hoteliere si rezidentiale din Mamaia, Sinaia si Brasov. Estimarea cifrei de afaceri a grupului pentru anul in curs este in crestere, la peste 100 milioane de euro. 2021 este un an care a debutat excelent pentru Nordis Group. In primele patru luni, compania a inregistrat vanzari de 21 milioane euro. Suma reprezinta aproximativ 50% din valoarea totala vanduta in anul precedent si o crestere de 300% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Performanta este cu atat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

