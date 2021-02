"Impact Developer & Contractor a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietatilor imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in crestere cu 29,4% fata de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun rezultat al dezvoltatorului, din ultimul deceniu. Intr-un an marcat de pandemie, compania a tranzactionat un total de 369 de apartamente (31.191 mp suprafata construita), dintre care 205 in ansamblul rezidential Greenfield Baneasa si 164 in proiectul Luxuria Residence", anunta compania. In plus fata de apartamentele tranzactionate, Impact a incheiat anul cu 198 de precontracte…