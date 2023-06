Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281, cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Numarul beneficiarilor de…

- O publicație franceza a realizat o analiza centrata pe salariile, statutul și rolul de la clasa al profesorilor din Germania, Finlanda și Israel. In Germania și Finlanda, salariile cadrelor didactice sunt considerabil mai mari decat in Romania, fiind vorba despre cateva mii de euro pe luna. Pe de…

- INS a publicat ieri primele date privind creșterea economica inregistrata de Romania in primul trimestru din acest an. Creșterea a fost de numai 0.1% insa a fost prezentata de Eurostat ca fiind un record in UE. CITESTE SI BREAKING NEWS Ciuca, prima reacție dupa demararea grevei in invațamant: 'Educația…

- In timp ce toata lumea așteapta cu nerabdare vara și este cu gandul la vacanțele de pe litoral, unii se pregatesc de acum pentru Sarbatorile de iarna.Primaria din Craiova a inceput pregatirile pentru targul de Craciun. Primarul orașului, Lia Olguța Vasilescu a postat primele imagini cu decorațiunile…

- Retailerul de mobila suedez IKEA pregatește inaugurarea celui de-al treilea magazin din rețeaua sa, in Romania.A treia unitate IKEA din Romania se va inaugura in localitatea Dumbravița din apropierea Timișoarei pe 8 iunie 2023. Acesta va fi cel mai sustenabil magazin IKEA din Europa de sud-est…

- Primele capșuni romanești au ajuns deja pe tarabele comercianților.Vanzatorii din Alba Iulia au adus deja primele lazi pentru vanzare, insa prețul pentru un kilogram de capșuni romanești este mai mare decat un kilogram de carne scrie alba24.Totuși, prețul este mai mic cel practicat…

- Roșiile oltenești au ajuns sa coste 65 de lei kilogramul, in timp ce castraveții autohtoni se vand cu 35 de lei. Comercianții au mai multe explicații pentru aceste prețuri.Acestea sunt prețurile practicate in piața agroalimentara din centrul Municipiului Alba Iulia, arata alba24. Conform sursei…

- Irina Pencea, director de marketing la eMag, a fost numita in pozitia de director general eMAG Romania, functie detinuta in ultimii doi ani de Tudor Manea, care este si Grup CEO.Irina Pencea are o pregatire academica in marketing si si-a inceput cariera in comunicare in urma cu 24 de ani.…