- Dezvoltatorul imobiliar, Atenor, incepe luna aceasta construcția UP-site, primul sau proiect rezidențial din Romania, situat in zona Floreasca din București. Autorizația de construire a fost obținuta primavara trecuta, chiar dupa perioada de carantinare naționala. De la lansarea procesului de vanzare,…

- Fosta Bambi, Denisa Tanase s-a imbogațit in pandemie vanzand parfumuri. Cu banii stranși ce la nunți și festivaluri pentru copii și-a deschis magazine la Bruxeles și Viena. La zece anișori induioșa cu refrenul ”Plangeam cand ii vedeam impreuna” pe care il canta cu sora sa, Raluca Tanase (sub titulatura…

- “CTP anunta avansul rapid al lucrarilor de constructie incepute in acest an. In Romania, CTP isi propune sa finalizeze constructia unor cladiri cu o suprafata totala de 300.000 mp pana la finalul lui 2021, iar investitiile dedicate acestor proiecte vor atinge 200 milioane euro”, se arata intr-un comunicat…

- Compania romaneasca de bricolaj MAM Bricolaj va deschide un nou magazin in București in Prelungirea Ghencea, in apropiere de magazinul Dedeman din regiune. Compania investește 1,65 milioane de euro, iar magazinul face parte din strategia de dezvoltare a companiei. MAM Bricolaj vizeaza atat extinderea…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de parcuri industriale și logistice de pe piața romaneasca, cu o suprafața inchiriabila de peste 1 milion mp, are planificata dezvoltarea de proiecte de 340.000 mp in 2021. De asemenea, compania planuiește cateva achiziții și are un buget programat pentru…

- "Teslounge Bucharest anunta deschiderea primul showroom independent din Romania dedicat masinilor Tesla. Are o suprafata de peste 250 de metri patrati si este cel mai mare din Sud-Estul Europei. Mai mult, din luna martie, modelul Tesla Y va fi disponibil in premiera in Romania", a anuntat compania.…

- Dezvoltatorul de origine spaniola Gran Via Real Estate anunța rezultate peste așteptari pentru 2020. In ciuda a doua luni de blocaj, compania a tranzacționat 478 de unitați rezidențiale, cu o valoare totala de 44,2 milioane EUR, in proiectele Timișoara 58 (faza IV și ultima de dezvoltare), Aviației…