- Mehmet Yasar Coskun, un om de afaceri care a ridicat complexul rezidential Renaissance Residence, care s-a prabusit in timpul cutremurelor de luni, a fost retinut de politistii turci pe aeroportul din Istanbul, in timp ce incerca sa plece in Muntenegru.

- Dupa ce blocurile, despre care știau ca sunt rezistente, au picat ca și cum ar fi fost confecționate din carton, oamenii din Turcia se revolta. Au avut incredere in autoritați și, drept urmare, au pierdut totul. Oamenii din Turcia afectați de cutremur și nu doar sunt tot mai furiosi ca reglementarile…

- Imaginile cu drone inregistrate marți (7 februarie) au aratat fum negru și gros provenind de la containerele ce ardeau in portul din provincia sudica a Turciei, Hatay. Autoritatea maritima a Turciei a declarat luni (6 februarie) ca portul a fost avariat din cauza cutremurelor majore. Un cutremur cu…

- Imaginile filmate din drona, publicate de BBC , arata amploarea distrugerilor lasate in urma de cutremurele puternice de luni, 6 ianuarie, in provincia Hatay din sudul Turciei. Coloane de fum și praf se ridica din cladiri facute una cu pamantul, in timp ce echipajele de salvare escaladeaza ruinele construcțiilor…

- Turciei a criticat mai multe țari care și-au inchis consulatele din Istanbul. Ministrul de interne, Suleyman Soylu, a declarat joi reporterilor ca acest lucru reprezinta un "razboi psihologic" impotriva Turciei, informeaza Daily Sabah. Inclusiv Romania a emis o calatorie de calatorie pentru Istanbul.…

- Un purtator de cuvant al Trezoreriei americane a declarat ca Turcia impartaseste interesele Statelor Unite in mentinerea unei piete petroliere bine aprovizionate, in pofida unui numar mare de nave-cisterna care asteapta sa tranziteze stramtoarea Bosfor la Istanbul. ”Am luat legatura cu Turcia cu privire…

- Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a acuzat, luni, Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) pentru atacul cu bomba care a ucis cel puțin șase persoane, duminica, pe strada comerciala Istiklal din Istanbul și a anunțat arestarea a 22 de suspecți, inclusiv persoana despre care se crede…