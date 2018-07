Stiri pe aceeasi tema

- BERBECHoroscopul norocului anunța ca Berbecii vor avea mare noroc in plan financiar. Pana in noiembrie, Marele Benefic Jupiter va acționa in "casa Banilor altora" din astrograma lor. Astfel, Berbecii pot primi cadouri valoroase de la partener, moșteniri, burse pentru studii ori alte finanțari…

- Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescutin perioada ianuarie-aprilie 2018 atat ca serie bruta, cu 6,8%, cat si ca serie ajustata sezonier - cu 6,3%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea din domeniul…

- Startup-urile și antreprenorii care au dezvoltat un model de business in domeniul economiei circulare, bazate pe reciclare și reducerea deșeurilor, pot caștiga Green Alley Award și 25.000 de euro daca se inscriu in competiție pana la data de 1 iulie 2018.

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in martie cu 0,9%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm semnificativ scazut fata de cel din luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 3,5%, serie bruta, potrivit datelor publicate…

- Lantul de farmacii Tei si magazinele Bebe Tei, controlate de antreprenoarea Roxana Maftei, au finalizat primul trimestru din acest an cu o cifra de afaceri totala de 168,7 mil. lei, in crestere cu doua cifre fata de perioada similara a anului trecut, potrivit calculelor ZF si datelor companiei.

- Chinezii au privit de pe margine, au luat notite si au ajuns acum la acelasi nivel de dezvoltare. Statul comunist sprijina firmele pe toate palierele, inclusiv cand vine vorba de reglementari. Beijingul da semne ca ar vrea sa indulceasca situatia, dar doar in anumite domenii: de exemplu, vrea sa ridice…

- Anul 2018 reprezinta pentru administrația nasaudeana un an al continuarii proiectelor incepute, dar și un an cu noi proiecte și noi provocari. Investițiile pe care le vom derula anul acesta sunt menite sa creasca gradul de confort urban. Proiectele derulate de administrația publica locala a orașului…