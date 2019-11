Stiri pe aceeasi tema

- SPARK, startup-ul care a adus in Romania serviciul de e-car sharing, anunta introducerea in flota de masini a modelului BMW i3. Pana la finalul anului va ajunge la 100 de automobile electrice disponibile pentru utilizatori, din flota facand parte Renault ZOE si Nissan Leaf. In prezent,…

- Intr-o conferinta de presa, Violeta Alexandru a reprosat Primariei ca nu a asigurat un transport public eficient, prin care sa fie descurajata folosirea masinilor personale. 'Ne exprimam regretul ca o idee, tehnic, corecta a ajuns sa fie pervertita in acest fel de Gabriela Firea, care, de fapt, ne…

- Orașul Buftea va deveni reședința județului Ilfov, potrivit unui proiect de lege adoptat tacit de catre Camera Deputaților. Pana acum, Ilfovul era singurul județ a carui reședința nu se afla pe teritoriul propriu, legea prevazand ca reședința este in București. Proiectul va merge la Senat, forul decizional.…

- Primaria Capitalei anunța noi lucrari pentru inlocuirea conductelor RADET, iar primarul Gabriela Firea spune ca furnizarea agentului termic nu va fi afectata de reparații, care se vor desfașura și in sezonul rece, potrivit MEDIAFAX.RADET anunta ca au inceput lucrarile cu terți pentru inlocuirea…

- Magistrala 5 va fi gata pana la finalul anului, iar firma Alstom, care asigura serviciile de mentenanta la metrou, si-a rezolvat neintelegerile cu Metrorex, a declarat luni, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. "Cu constructorul vorbesc saptamanal, lucreaza. Singura problema este sistemul de automatizare.…

- Numele cartierelor Capitalei îsi au originea nu doar într-o serie de întâmplari, denumirile fiind legate mai ales de evolutia asezarilor din jurul orasului, explica istoricul si antropologul Adrian Majuru, directorul general al Muzeului Municipiului Bucuresti pentru Agerpres.…

- Incendiu puternic in nordul Capitalei. Arde o hala in Baneasa, zona Pipera. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat ca un incendiu puternic a izbucnit vineri la o hala situata pe strada Biharia din nordul Capitalei, in zona inregistrandu-se degajari…