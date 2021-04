Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Capitalei a fost respins dupa ce grupul consilierilor USR PLUS, cel mai numeros din Consiliul General, a anunțat ca nu va vota proiectul propus de Nicușor Dan pe motiv ca are veniturile supraevaluate.Consilierii USR PLUS au contestat, de fapt, faptul ca Nicușor Dan nu ii deleaga viceprimarului…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, face un apel la solidaritate și le cere celor care protesteaza impotriva restricțiilor anti Covid din Romania sa o faca fara violențe și sa se gandeasca la cei pe care pot sa-i puna in pericol. Edilul a declarat, la inceputul sedintei Consiliului General al…

- „Pierd 6 milioane de euro anual”, susține primarul Sectorului 5. Și Sectorul 3 are in plan o acțiune similara. Suspendarea PUZ-ului echivaleaza cu un „lockdown” in domeniul construcțiilor, afirma Ștefan Dumitrașcu, arhitectul-șef al primariei. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se pregatește…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca la nivelul majoritatii din Consiliul General al Municipiului Bucuresti exista „vointa politica” privind realizarea unui audit cu privire la mandatul precedentei conduceri a Primariei, insa explica faptul ca trebuie ca acest demers sa nu se suprapuna…

- Consilierii generali ai PNL București au transmis, intr-o ședința a filialei, ca nu sunt de acord cu suspendarea PUZ-urilor de sector pentru o perioada de doi ani, cum a propus primarul general Nicușor Dan, informeaza News.ro , citand surse liberale. ”Mai bine demisionam din funcție decat sa votam suspendarea…

- Nicusor Dan, primarul general al Bucurestiului, a initiat 5 hotarari de Consiliu General ce prevad suspendarea pentru 2 ani a Planurilor Urbanistice Zonale Coordonatoare ale Sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6, aprobate in ultimii 2 ani, pe baza unor plangeri realizate de Asociatia Salvati Bucurestiul, Fundatia…

- „Astazi am avut o vizita la Primarie. Un grup de parlamentari PSD in frunte cu doamna Firea (domnul parlamentar PSD cu diamantele nu se regasea in acest grup). De ce au venit? Propaganda si ipocrizie. PSD a convocat vineri o sedinta sa anuleze HCL-ul prin care spitalele din Sectorul 1 trec in administrarea…