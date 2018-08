Dezvoltatorii de soft şi furnizorii de conţinut se revoltă împotriva taxelor prea mari ale Google şi Apple Magazinele de aplicatii ale Apple si Google, care au fost lansate in 2008, si care au conectat milioane de dezvoltatori cu utilizatorii finali, contribuind la explozia asa numitei economii a aplicatiilor mobile - o piata de 82 mld. dolari in 2017, sunt amenintate de o revolta „in crestere” a companiilor care considera ca taxele de 30% din venituri percepute de cei doi giganti sunt prea mari, scrie Bloomberg. Revolta a inceput in 2015 si a crescut in intensitate an de an, cea mai recenta miscare de impact fiind cea a Netflix, cea mai mare platforma video la cerere din lume, care… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

