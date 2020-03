Stiri pe aceeasi tema

- Compania canadiana de comert electronic Shopify a anuntat vineri ca intentioneaza ca se alature proiectului Libra Association, un grup care gestioneaza eforturile Facebook de a lansa moneda digitala Libra, transmite Reuters.

- Alerta financiara: Apare o noua moneda! Vezi ce spune banca naționala Suedezii se pregatesc serios sa renunțe la banii fizici. Ei testeaza deja o moneda digitala naționala. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Banca Centrala a…

- Banca Centrala a Suediei (Riksbank) a anuntat miercuri ca a inceput sa testeze o moneda digitala denumita e-krona, ceea ce duce aceasta tara cu un pas mai aproape de crearea primei monede digitale emise de o banca centrala, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Suedia este deja tara cu cea…

- Țara care sta pe cea mai mare rezerva de petrol a lumii a avut o inflație de 10.000%, in 2019. Moneda naționala s-a devalorizat cu 98,6% Venezuela a incheiat anul 2019 cu o rata a inflatiei de 9.585,5%, o scadere semnificativa fata de o rata a inflatiei de 130.060% in 2018, a anuntat marti Banca Centrala…

- Bulgaria poate adopta moneda euro in 2023. In acest an tara va intra in „sala de așteptare” a zonei euro, a declarat duminica Kristalina Georgieva, directorul general al FMI, citata de Reuters.

- The Royal Mint - Monetaria Regala a Marii Britanii - a emis luni prima sa moneda comemorativa dedicata unui grup rock britanic, care se doreste un omagiu adus regretatului solist Freddie Mercury si celorlalti trei colegi ai sai din trupa Queen, informeaza Reuters. ''Acesta este…

- Ruja Ignatova, o bulgaroaica ce a lucrat pentru McKinsey, una dintre cele mai mari firme de consultanta din lume, a tras o teapa investitorilor de 4 miliarde de dolari cu o moneda digitala numita „OneCoin”, potrivit b1.ro. Femeia le promitea investitorilor ca moneda va ajunge mai cunoscuta decat bitcoinul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) trebuie sa actioneze rapid, daca Europa vrea sa dobandeasca un avantaj asupra altor regiuni, emitand prima moneda digitala bancara centrala (CBDC), a afirmat miercuri guvernatorul Bancii Centrale a Frantei, Francois Villeroy de Galhau, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…