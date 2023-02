Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, cu sprijinul celor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului European (EPPO), Biroul Teritorial Iași, au acționat pentru destructurarea unui grup infracțional organizat,…

- Sunt 29 de cetațeni moldoveni, stabiliți in zona afectata de cutremurele din Turcia, nu pot fi contactați, conform Ministerului de Externe. Noua persoane au solicitat asistența consulara diplomaților moldoveni. „Pina la aceasta ora, reprezentanții ambasadei Republicii Moldova la Ankara au continuat…

- Poliția turca a reținut 12 persoane in ancheta cladirilor prabușite din provinciile de sud-est Gaziantep și Sanliurfa, in urma cutremurului uriaș care a lovit Turcia, a informat, sambata, presa locala, citata de The Guardian.

- Bilantul mortilor cutremurelor devastatoare care au afectat zone largi din regiunea de granita dintre Turcia si Siria a ajuns vineri la peste 23.000, in timp ce cautarile continua, desi speranta de a gasi supravietuitori scade, informeaza dpa. Aproximativ 19.875 de persoane au murit doar in Turcia,…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei, informeaza Digi24.ro .

- La data de 2 februarie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara, in localitatea Florești, la locuințele unor persoane banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat.Barbații cercetați, cu varste cuprinse intre 33 și 35 de ani, din comuna…

- Zeci de mii de persoane au protestat in orasul Istanbul, din Turcia, pentru a condamna condamnarea si interdictia politica impuse primarului. Ekrem Imamoglu - rival al presedintelui Recep Tayyip Erdogan - a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare, miercuri, pentru insultarea unor oficiali…